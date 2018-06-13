Kırıkkale Valisi Haktankaçmaz'dan bayram tebriği

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Haktankaçmaz, mesajında, müstesna zaman dilimlerinden biri olan Ramazan Bayramı'na ulaşmanın ve bayramı hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Dini bayramların, milli birlik ve kardeşliğin, iyilik ve güzelliklerin, yardımlaşma ve dayanışma duygularının her zamankinden daha fazla hissedildiği ve yoğunlaştığı önemli günler olduğuna işaret eden Haktankaçmaz, şunları kaydetti:

"Milli ve manevi değerlerin yoğunlaştığı, birlik ve beraberliğin perçinlendiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye çıktığı bir ramazan ayını daha uğurlamak üzereyiz. Bu kutlu ayda valiliğimiz ve kurumlarımızla devletin şefkat eli ve sıcaklığını daha çok hissettirmeye gayret gösterdik. Halkımızla aynı iftar sofrasında buluşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Ramazan ayının manevi havasında, her zaman minnetle ve şükranla andığımız aziz şehitlerimizin onurlu yakınları, kahraman gazilerimiz ve aileleri, yoksul ve kimsesizler, koruma ve bakım altındaki çocuklarımız başta olmak üzere tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimizle birlikte olmaya gayret ettik. İlimizde vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı yakınları ve sevdikleriyle huzur ve güven ortamı içerisinde gönül rahatlığıyla geçirebilmesi için valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarca gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Bu duygularla, tüm Kırıkkaleli hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını gönülden tebrik eder, bayramın sağlık, huzur ve mutluluğa vesile olması temennisiyle selam ve saygılarımı sunarım."