Kırıkkale Valiliğinden

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valiliği, taksilerle sunulan ulaşım hizmetiyle ilgili genelge yayımladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmenin önem arz ettiği belirtildi.

Taksi şoförlerinin tutum ve davranışlarına ilişkin şikayetler olduğunun anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içinde ticari taksi şoförlerinin kurallara uyması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, valilikçe bu amaçla genelge yayımlandığı dile getirilerek, genelgedeki şu kural ve uyarılara yer verildi:

"Kısa mesafe ya da çok uzun mesafeye yolcu alınmaktan kaçınılması, olumsuz hava koşullarında veya trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu alınmaktan kaçınılması, ödeme konusunda sorun çıkarılması (bozuk para olmaması ya da çok bozuk para verilmesi), özellikle yabancı turistler başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın gidecekleri adresleri bilmemelerini fırsat bilerek ulaşım güzergahını uzatarak yolculardan yüksek ücret talep edilmesi, araçların bakımsız veya kirli kullanılması, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenilmesi, seyir halindeyken cep telefonu ile oyun oynanması, uzun süreli yüksek sesle konuşarak yolcuların rahatsız edilmesi, araç içerisinde sigara içilmesi, uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunulması, araçta pazarlık usulü yolcu taşınması, alkollüyken araç kullanılması, yasaktır. Aksine davranan şoförler hakkında ilgililerin bildirimi halinde tespit tutanağı düzenlemeye kolluk kuvvetleri ve belediye trafik zabıtası yetkili olup ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılacak, gerekli idari para cezası uygulanacaktır. Bu karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. İlanen tebliğ olunur."