Kırıkkale Üniversitesinde mezuniyet töreni

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesinde (KÜ) 2017-2018 akademik yılını başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler, törenle diplomalarını aldı.

Başpınar Stadyumu'ndaki törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ekrem Yıldız, 40 bine yakın öğrenciyle Türkiye'nin büyük üniversitelerinden birisi olduklarını söyledi.

Bugün 5 binin üzerinde öğrenciye diplomalarını vereceklerini belirten Yıldız, "Vatan için canını feda eden, aralarında üniversitemiz mensup ve mezunlarının da olduğu bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum." dedi.

Yıldız, daha sonra Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ile fakülte ve bölüm birincilerine diplomalarını verdi.

Öğrencilerin geçiş töreni sırasında açtıkları, "Bu maliyeciler efsane, şimdi vergi kaçıranlar düşünsün", "Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için", "Kadın cinayetine dur de", "Mezun olma efsane ol" pankartları büyük alkış aldı.

- "Ben kendimi burada evimde ve ülkemde gibi hissettim"

Üniversiteyi birinci olarak bitiren öğrencilerden Afgan uyruklu Tahere Mirza Huseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada okuduğum için çok mutluyum ve gururluyum. Çok sevinç verici bir duygu. Ailem burada değil, yalnızım. Hocalarım bana yabancılık hissettirmediler. Bağırlarına bastılar. Ben kendimi burada evimde ve ülkemde gibi hissettim." dedi.

Törene 2 çocuğuyla katılan Fatma Şensez, Meslek Yüksek Okulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü mezunu 48 yaşındaki Gülcan Yıldız da "Çok mutluyum. Bu yaştan sonra üniversiteyi bitirmek dünyanın en güzel şeyi. Herkese okumasını tavsiye ediyorum. Çocuklarıma örnek olduğumu düşünüyorum. Büyük oğlum üniversite sınavına hazırlanıyor. Ona da doping oldu." ifadelerini kullandı.

Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.