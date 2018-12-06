Kırıkkale Üniversitesi'nde gelişmeler

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

KKÜ Senato Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Aslan, üniversite olarak 3 ayda iyi bir yol katettiklerini söyledi.

Üniversite olarak kısa, orta ve uzun vadeli projeler hazırladıklarını anlatan Aslan, şöyle konuştu:

"Bu süre zarfında üç rektör yardımcısının atamasını yaptık. İdari personelin atamalarının da önemli kısmının tamamladık. Tam hafta esaslı ders programlarını hazırladık. Her fakülte ve yüksek okulda en az yüzde 65-75 öğrencinin bulunmasını sağladık. 2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı'nın koordinatörlüğü konusunda çalışmaları tamamladık. Dijital üniversiteye dönüşmek için çalışmalarımız devam ediyor.

Uluslararası anlaşma sayısını artırarak, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. TEKNOKENT'in ek alanın başvurusunu yapacağız. Birinci sınıf öğrencilerinin şehir ile bütünleşmesini sağlamak için belediye ile ortak bir proje hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Üniversitemizin birimlerine ulaşabilirliği sağlamak için çalışmalarımız sürüyor."

Aslan ayrıca, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatarak, ilgili genelge ile İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla etkinlikler yapılacağını aktardı.