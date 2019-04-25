"Kırıkkale Üniversitesi Bilim Etkinlikleri" başladı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Etkinlikleri" kapsamında "Kırıkkale Üniversitesi Bilim Etkinlikleri"nin açılışı gerçekleştirildi.

Kırıkkale Üniversitesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde bir konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Başalan, iki gün sürecek etkinlikte bilim ve tarih konusunu işlemeye çalışacaklarını söyledi.

Başalan, öğrencilere ve vatandaşlara İslam bilim tarihini örnekleriyle anlatmaya çalışacaklarını ifade ederek, şunları belirtti:

"Biliyorsunuz, Batılılar tarihi 1600 yılından başlatıyor. Aslında İslam'ın bilim tarihine verdiği hizmetler 600 ile 1600 yılları arası. Yani Avrupa bin yılı yok saymaktadır. Aslında bunun sebebi, kaynakça, referans veya atıf dediğimiz kültürü yaşatmamalarından kaynaklanmaktadır. Yoksa 600 ile 1600 yılları arasında İslam'ın bilim tarihine verdiği hizmetleri burada kurulan stantlarda sembolik kıyafetlerle yaşayan arkadaşlardan dinleyebilirsiniz. Ümit ediyorum iki gün boyunca Kırıkkale halkımız ve öğrencilerimiz İslam bilim tarihini Prof. Dr. Fuat Sezgin nezdinde yaşayarak öğrenebilir."

Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Şahin Arsal ve protokol üyeleri kurdele keserek, etkinliğin açılışını gerçekleştirdi.

Etkinlikte, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in tanıtımı, İslam kültür ve medeniyeti kapsamında bazı bilim insanlarının otantik ve tiyatral temsilleri, fen, matematik ve bilişim bilimlerinde eğlendiren, düşündüren uygulamalar, Prof. Dr. Fuat Sezgin tarafından yansıtılan bilim tarihinde yer bulan eserlerin seramik modellemeleri ile çocuklara yönelik seramik atölyesi yer alıyor.

Sosyal bilimler ile insan temalı uygulamalar, uzay ve bilim temalı planetaryum gösterisinin de bulunduğu etkinlikte, eğitim fakültesi öğrenci toplulukları, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik bilim temalı paylaşımlar sağlayacak.