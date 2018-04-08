Kırıkkale TSO seçimleri

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meclis üyesi seçimlerini, mevcut Oda Başkanı Ahmet Varlı'nın listesi kazandı.

TSO Konferans Salonu'nda yapılan seçimlerde Varlı'nın hazırladığı mavi liste ile Cemalettin Akdoğan'ın desteklediği beyaz liste yarıştı.

Oda kayıtlı bin 95 üyenin oy kullandığı seçimde, 13 meslek grubundan 11'ini alan Varlı, yeniden oda başkanlığına seçildi.

Varlı, seçimin ardından yaptığı konuşmada, verdikleri güven oylarıyla kendilerini yeniden yetkilendiren oda üyelerine teşekkür etti.

Kırıkkale'ye hizmete kaldıkları yerden daha büyük bir azimle devam edeceklerini ifade eden Varlı, yeni dönemde yeni projelerle üyelere daha kaliteli hizmet sunmayı amaçladıklarını söyledi.