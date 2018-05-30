Kırıkkale PMYO'da mezuniyet töreni

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nda (PMYO) 461 polis adayı için mezuniyet töreni düzenlendi.

Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz, PMYO Stadı'nda düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, polis adaylarının uzun ve meşakkatli bir eğitimin ardından mezun olmaya hak kazandıklarını söyledi.

Polis adaylarına sadece ve sadece bu ülkenin kanunlarına bağlı olarak görev yapmaları gerektiğini hatırlatan Haktankaçmaz, "Üzerinizdeki bu şerefli üniformanın hakkını vermek için bugüne kadar sizlerin yetişmesinde katkısı olanlara karşılığını vermek için görevinizi en iyi şekilde yapmaya gayret edin." dedi.

Kırıkkale PMYO Müdürü Selçuk Doğuş da ailelerin heyecanını yürekten paylaştığını belirterek, gençlerin artık zalimlerin ve hainlerin korktuğu, mazlumların ve mağdurların ise arkalarından dua ettiği yiğitler olduğunu vurguladı.

Mezun polislerin ülkenin geleceğinin huzuru ve teminatı olduğunu dile getiren Doğuş, pırıl pırıl evlatları yetiştiren ve devletine hizmet etmeye adayan velilere de teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kırıkkale PMYO 9'uncu dönem birincisi Salim Hakkür, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Vali Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verdi.