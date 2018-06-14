Kırıkkale Milletvekili Öztürk, bayramı kutladı

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Kırıkkale Milletvekili Abdullah Öztürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Öztürk, mesajında, bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisini sağlayan müstesna günler olduğunu belirtti.

Bu mübarek günde dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak herkesi kucaklamak gerektiğini dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:



"Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, onları sevindirmek, manevi duygularımızı güçlendirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınızı en içten duygularla kutlarım."