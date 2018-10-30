Kırıkkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde, Kırıkkale merkezli Ağrı, Ankara, Hatay, Tunceli, İzmir ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen O.P, , N.B, B.B, Ö.F.A, Y.K, A.K. ve İ.E. gözaltına alındı.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin adreslerindeki bilgisayar ve dokümanlara el konuldu.