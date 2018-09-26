Kırıkkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde, Kırıkkale merkezli Bolu, Hakkari, Şırnak, Çanakkale, Diyarbakır ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 7 muvazzaf askerden B.Y, H.G, Ö.F.C. ve R.A. gözaltına alınarak Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Adreslerinde bulunamayan B.Ö, M.Y. ile O.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.