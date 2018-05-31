Kırıkkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzafların da yer aldığı 11 kişi yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.
Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.