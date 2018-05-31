Kırıkkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- Muvazzafların da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzafların da yer aldığı 11 kişi yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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