Kırıkkale Belediyesinin halk günü toplantısı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başkanlığında, kentte 217. halk günü toplantısını yaptı.

Belediye Başkanı Saygılı'nın makamında gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların sorunları dinlendi ve talepleri alındı.

Başkan Saygılı, burada yaptığı konuşmada, toplantıda sorunların çözüme kavuştuğunu belirterek, katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktaran Saygılı, "Vatandaşlarımızı tek tek dinleyerek dertlerine derman olmaya gayret ediyoruz. Yerel yönetici olarak, halkımızın sorunlarına çözüm bulmak için elimizden gayreti gösteriyoruz. Halk günlerimizde vatandaşlarımızla birebir görüşerek sorunlarını dinliyor, çözüme kavuşması içinde gayret sarf ediyoruz. Geleneksel hale gelen halk günü toplantımızın bu hafta 217'ncisini gerçekleştirdik. Etkinliğe katılan Kırıkkaleli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantıya, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.



