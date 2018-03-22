Kırıkkale Belediyesinin halk günü etkinliği

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır başkanlığında, halk günü etkinliği gerçekleştirildi.



Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Bakır, vatandaşların sorunlarını dinleyerek, sorunların çözümü için ilgili müdürlere talimat verdi.

2017 yılında Kırıkkalelilerin hizmetine açılan şehrin en büyük parkı olan Büyük Şehir Parkı'nda Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatı ile kadınlara özel spor etkinlinin başladığını belirten Bakır, "Spor etkinliği antrenörler eşliğinde hafta içi 08.30-10.30 saatleri arasında yapılıyor. Kadınlarımız spor etkinliğine yoğun ilgi gösteriyor. Bu tür sosyal etkinlik projelerimiz devam edecek." diye konuştu.

Bakır, etkinlikte vatandaşların Regaip Kandili'ni de kutladı.