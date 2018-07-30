Kırıkkale Belediyesi'ne araç desteği

KIRIKKALE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kırıkkale Belediyesine 13 bin litrelik vidanjör hibe etti.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 bin litrelik vidanjörün belediyeye hibe edildiğini belirtti.

Belediyenin araç ve donanım standartlarının yükseldiğini vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

"Her türlü araç ve donanımlarımızı yükseltmeye devam ediyoruz. Bakanlığımız, bizlere böyle güzel bir hediye verdi. Çok kıymetli ve işimize yarayacak bir hediye. Ben de Kırıkkale halkımız adına bu hediye için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza en iyi ve en hızlı hizmeti sunabilmek için tüm birimlerimizle gece gündüz çalışıyoruz."



