Kırıkkale Belediyesi halk günü toplantısı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı başkanlığında, 200'üncü halk günü toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Saygılı'nın makamında gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşların sorunları dinlendi ve talepleri alındı.

Saygılı, burada yaptığı konuşmada, toplantıda sorunların çözüme kavuştuğunu belirterek, katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Halkla her fırsatta bir araya geldiklerini ancak yine de kendilerine ulaşma noktasında hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için her hafta perşembe günleri halk günü ile vatandaşları belediyede ağırladıklarını dile getiren Saygılı, şöyle konuştu:

"Tüm gayretimiz, çabamız hemşehrilerimizin derdine derman olabilmek. Bu makamlar hizmet makamı. Bizde Kırıkkaleli hemşehrilerimizin hizmetkarı olarak buraya geldik. Hemşehrilerimizin bir yandan sorunlarına çözüm üretmeye çalışırken, diğer yandan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Bugüne kadar bu anlayışla hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz. Katılan hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Toplantıya, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

