Kırıkkale Belediyesi halk günü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır başkanlığında, halk günü etkinliği gerçekleştirildi.

Belediye meclis toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri vatandaşların sorunları dinledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Bakır, burada yaptığı konuşmada, kentin ulaşım sorunu ve trafik güvenliği problemlerini ortadan kaldıracak çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Köprülü kavşak çalışmalarının, kış ayları olmasına rağmen devam ettiğini belirten Bakır, "Çalışmalarımız tamamlanmasının ardından Kırıkkale trafiği önemli ölçüde rahatlayacak. Yapılan çalışmaların ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Karşıyaka Yuva Selimözer Köprülü Kavşağının uzunluğu 210 metre olacak. Bu köprülü kavşak ile güvenli ulaşım ve şehir içi trafiği büyük ölçüde rahatlamış olacak. Belediye olarak vatandaşlarımızın rahatlığı için gece gündüz demeden çalışıyoruz." diye konuştu.