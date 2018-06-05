Kırıkkale Belediyesi Atık Pil Toplama Kampanyası

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğünce düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamında 944 kilogram atık pil toplandı.

Kırıkkale Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, kampanya kapsamında dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Programda konuşan Kırıkkale Belediyesi Özel Kalem Müdürü Bülent Özkan, dereceye giren okullara bu duyarlı davranışları için teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Atık Pil Toplama Kampanyası'nda Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 400 kilogram atık pil toplayarak birinci, 267 kilogram atık pil toplayan Cumhuriyet Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ikinci, 177 kilogram atık pil toplayan Mehmet Varlıoğlu İlkokulu üçüncü oldu.

Özkan, dereceye giren okullara teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verdi.