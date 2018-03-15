Kırıkkale Belediye Başkanı Saygılı'dan dizi tepkisi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bir dizide Kırıkkale ve Türkiye aleyhinde söylenen olumsuz ifadelere tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Saygılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye aleyhine kurgulandığı açıkça belli olan dizinin 2004 yılında İngiltere'de yayınlandığını belirtti.

Kırıkkale'nin isminin yer almasını anlamadıklarını ve ifadelerin Türkiye'yi karalamak adına söylendiğinin açık olduğunu vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

"Bu güzel ülkemizde insanlar, her sabah huzurlu ve mutlu olarak uyanırlar. Cennet vatanımızı kötüleyen ve dizide geçen, ülkemizle ilgili o ifadeyi kabul etmiyor, şiddetle kınıyorum. Ayrıca Kırıkkale, geçtiğimiz yıl TÜİK tarafından yayınlanan Türkiye'nin en mutlu illeri sıralamasında 81 il arasında 4. sıradadır. Dizide geçen 'berbat' ifadesi, dizinin kendisine daha çok yakışır. Bunun yanında Kırıkkale, nüfusuna oranla Türkiye'nin en çok şehit veren ilidir. Memleketimiz bu yönüyle de vatanperver insanların yaşadığı bir ildir. Ülkemiz ve Kırıkkale'mizle ilgili söylenenleri asla kabul etmiyorum ve şiddetle kınıyorum."