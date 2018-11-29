Kırıkkale Adalet Sarayı hizmete girdi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de 40 bin metrekare kapalı alana sahip Selçuklu mimarisiyle inşa edilen yeni adalet sarayı hizmete girdi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ayaz, hizmete giren yeni Kırıkkale Adalet Sarayında tanıtım toplantısı düzenledi.

Adalet sarayının akıllı bina teknolojisiyle yapıldığını aktaran Ayaz, şunları kaydetti:

"Binamızda kısıtlı alan uygulamamız var. Hakim ve savcı koridorları kilitli, sadece şifreli kartlar ile açılabiliyor. Eğer bir hakim veya cumhuriyet savcısını ziyaret etmek isterseniz danışma masasından savcıdan veya hakimden onay almak zorundasınız. Binamızda yeni bir özellik olan uzlaştırma, arabuluculuk ve müzakere odalarımız var. Yılbaşına kadar bu bina tam olarak oturmuş olacak. Mahkemelerimizi A ve B blok olarak ayırdık. Hakimlerimiz güney cephede, kalemleri ise kuzey cephede yine bu blokta da savcılık birimlerimiz var. Savcılarımız güney cephede, kalemlerimiz kuzey cephede olmak üzere binayı dörde ayırmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız ile avukatlar üst katlara çıkmaya gerek kalmadan, hakimleri görmek zorunda kalmadan, kalemlere ulaşmak zorunda kalmadan, giriş katta bulunan ön bürolar aracılığıyla dosyalardan fotokopi alabilecekler, dosyalarına dilekçe verebilecekler, dosyaları ile ilgili kapak bilgilerini alabilecekler. Yine danışma alanlarımız var. Adliye büyük bir bina olduğu için gelen vatandaşlarımız, iş sahiplerimiz danışma yerlerinden gideceği yerler ile ilgili bilgi alabilecekler."