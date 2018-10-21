Kırıkkale 10. Geleneksel Dinek Dağı Cumhuriyet Yürüyüşü

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Valiliği tarafından Cumhuriyetin 95. yıl dönümü dolayısıyla 10. Geleneksel Dinek Dağı Cumhuriyet Yürüyüşü düzenlendi.

Vali Yardımcısı Emin Alıcı, Balışeyh Kaymakamı Mücahit Öztürk, il müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kırıkkale Üniversitesi öğrencileri, polis okulu öğrencileri, sporcular ve davetliler, yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Dinek Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Vali Yardımcısı Alıcı, burada zirve defterini imzaladı ve zirvede büyük Türk bayrağı açılarak, tüm şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu ve dua edildi.

Alıcı, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 95. yıl dönümü dolayısıyla gençler, sporcular ve vatandaşların yoğun katılımıyla 10. Geleneksel Dinek Dağı Cumhuriyet Yürüyüşünü tamamlayarak zirveye ulaştıklarını söyledi.

Bu vesileyle bu toprakları kutsal vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitler ve vefat eden gazilere rahmet dileyen Alıcı, hayatta olan kahraman gazilere de şükranlarını sundu.

Konuşmaların ardından zirvede günün anısına fidan dikildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Etkinlikte, katılımcılara yemek ikram edildi.

