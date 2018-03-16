Kırık far parçası zanlıyı yakalattı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasında olay yerindeki kırık far parçasından yola çıkan jandarma, yolcu otobüsü şoförü zanlıyı Konya'da yakaladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Mahmudiye karayolu Hamidiye köyü mevkisinde bir erkek cesedi olduğu yönünde ihbar aldı. İnceleme ve araştırma yapan ekipler, cesedin Ercan Ağırbaş'a ait olduğunu belirledi.

Ağırbaş'ın ölümü ile ilgili çalışma başlatan ekipler, kaza yerinde bulunan kırık far parçasından yola çıkarak, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Jandarma ekipleri, ölümlü trafik kazasına karışan aracın 42 FAF 06 plakalı yolcu otobüsü olduğunu belirlerken, sürücüsü Muhammed Çiftçi'yi Konya'da yakaladı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.