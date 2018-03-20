Kırık ayna parçaları sürücüyü yakalattı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de otomobiliyle çarparak bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra kaçan ve aracın kırık ayna parçalarından belirlenen sürücü, Bilecik'te yakalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Bozüyük karayolu Çukurhisar mevkisinde bir erkek cesedi olduğu yönünde ihbar aldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, cesedi bulunan Hüseyin Orhan'ın (64) trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerinde bulunan kırık ayna parçalarından yola çıkan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olay yerinden kaçan aracın 11 DD 049 plakalı otomobil olduğunu tespit eden ekipler, sürücü Nedim T'yi Bilecik'te yakaladı.