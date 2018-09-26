Kırgızistan'dan 'BM'de reform' çağrısı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Birleşmiş Milletlerde (BM) reform yapılması gerektiğine işaret ederek "Organizasyonumuzun değişime ihtiyacı var. Bu zaten mevcut gerçekliklerin ve zamanın gereğidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de reform çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de reform çağrısı https://t.co/4zApAhCDWt#WorldIsBiggerThan5 pic.twitter.com/IhQKtL1ilt

— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) September 25, 2018

BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan Ceenbekov, Genel Kurula hitabında modern meydan okumalara ve tehditlere karşı yeni uluslararası mekanizmaların yaratılmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

"Organizasyonumuzun değişime ihtiyacı var"

Ceenbekov, "Organizasyonumuzun değişime ihtiyacı var. Bu reform, evrenselliğin, geniş coğrafi temsilin ve BM'ye üye devletlerin mümkün olan en geniş desteğine dayanmalıdır. Bu zaten mevcut gerçekliklerin ve zamanın gereğidir." diye konuştu.

Kırgızistan'ın BM'nin barış, küresel güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma hedefine katkıda bulunmayı amaçladığını dile getiren Ceenbekov, "BM Güvenlik Konseyine daha önce seçilmemiş olan ülkelerin desteği, üyelerin eşitliğine güven verecek, bu sayede örgütün güvenilirliğini güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Ceenbekov, Orta Asya'da su ve enerji kaynakları kullanımına yeni yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Nezir Aliyev