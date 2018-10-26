Kırgız Türkleri geleneklerini Yozgat'ta yaşatıyor

YOZGAT (AA) - ÖMER ERTUĞRUL - Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 36 yıl önce göç ederek Van'ın Erciş ilçesi Ulupamir köyüne yerleşen Kırgız Türklerinden yaklaşık 50 aile, bölge turizmine katkı sağlamak üzere Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yeni bir yaşama adım attı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından burada yaptırılan konutlara yerleştirilen Kırgızlar, gelenek ve göreneklerini yaşatıyor. Kırgız erkekleri, çadır kurup at yetiştiriciliği ve dericilik işleriyle uğraşırken, kadınlar ise Kırgız ve Türk motifleriyle kilim dokuyup el işi yaparak geçimlerini sağlıyor.

Elektriğin olmadığı, teknolojiden uzak, televizyon ve telefonun bulunmadığı otağ otelciliği ile turizme katkı sağlamayı hedefleyen Kırgızlar, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği de yaparak ekonomiye katkı sunmak istiyor.

Yenifakılı Belediye Başkanı Yalçın Karadavut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciş Ulupamir köyünde yaşayan Kırgızların, Anadolu'da daha geniş daha güzel ortamlar aradıklarını duyduklarında, bazı Kırgız aileleri ilçelerine davet ettiklerini söyledi.

TOKİ ile yaptıkları görüşmeler sonunda, Kırgızlar için 300 konut yapıldığını anlatan Karadavut, bunun sonucunda yaklaşık 50 ailenin ilçeye yerleştiğini, bu sayının artmasını beklediklerini belirtti.

Kırgız vatandaşların ilçeye gelmesiyle Bozok Kırgız Otağı kurduklarını aktaran Karadavut, şunları kaydetti:

"Kırgız vatandaşlarımız için 40 civarında yılkı atı getirdik. Çok sayıda vatandaş, otağ ve atları görmek için ilçemize geliyor. Dericilik üzerine çok iyi sanatları var, bunu burada geliştirerek Türkiye'de tanıtımını ve satışını sağlamak üzere belediye olarak yardımcı oluyoruz. Ayrıcı geleneksel yemekleri var. Kendi Kırgız yemeklerini tanıtıyoruz tattırıyoruz. Bu sayede hem onlara yeni bir yaşam alanı oluşturmak hem de bölgemiz turizm anlamında katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

Kırgız vatandaşlardan Kasımbek Varol, 1982'de Van'a geldiklerini ve Erciş Ulupamir köyünde yaşadıklarını ifade etti.

Yaklaşık 2 ay önce de Yenifakılı'ya yerleştiklerini dile getiren Varol, "Bizim gelenek ve göreneklerimizi daha büyük alanlara tanıtmak İç Anadolu'daki bozkırlarda yaşatmak istiyoruz. Burada Kırgız otağı üretimi yapacağız. Kırgız, Kazak, Özbek kültüründe yer alan kımız üretimi olacak. Kilim ve dericilik üzerine çalışmalarımız olacak. Burada hayvancılık yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Otağ oteli kurarak farklı bir turizm konsepti oluşturmak istediklerini ifade eden Varol, "İnsanlar burada bir iki günlüğüne elektriksiz, telefonsuz, bir hayat yaşayacaklar. Bu hayatı özleyen insanlar var, biz de özlenen hayatı bir gün de olsa yaşatmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz burada atalarımızın nasıl yaşadığını görüp öğrenecek. Biz 38 senedir Türkiye'deyiz, Yozgat'a geldik, kültürümüz yaşatacağız." dedi.

Hatun Tarhan da Yozgat'a gelmekten mutlu oldukların belirterek, "Buradaki insanlar da bize çok yardımcı oluyor. Onlarla kaynaşıyoruz. Biz onların kültürünü onlar bizim kültürümüzü öğreniyor." ifadelerini kullandı.

Ahmet Han Timur ise Belediye Başkanı Yalçın Karadavut'a teşekkür ederek "Burada bize konut yapıldı, devletimiz bizim arkamızda. Devletimiz destek verirse burada hayvancılık yapmak istiyoruz. Gençler hayvancılık yapsın çalışsan. Yozgat'ta olmaktan mutluyuz." diye konuştu.