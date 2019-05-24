KIRGARAT-C'den muhabirimiz Nişancı için taziye mesajı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti (KIRGARAT-C) Başkanı Sait Yanık, AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı için ailesi ile Anadolu Ajansına başsağlığı diledi.

Yanık, yazılı açıklamasında, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'ta karla mücadele ve yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında uçuruma düşen AA muhabiri Nişancı'nın cansız bedenine 13 gün sonra ulaşılmasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Gazeteciliğin, dünyanın en zor ve tehlikeli koşullarda yapılan meslekler arasında bulunduğunu vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Dünyada ve Türkiye’de haber peşinde fedakarca çalışan birçok meslektaşımızı bu nedenle kaybediyoruz. Son olarak Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçuruma düşmüştü. 13 gündür sürdürülen çalışmaların sonunda Çaykara ilçesi Derebaşı HES Göleti içinde yapılan arama çalışmalarında meslektaşımızın cansız bedenine ulaşıldığını haber aldık. Üzüntümüz büyük. Bu olayların tekrarlanmamasını umuyor, meslektaşımızın ailesine, Anadolu Ajansı çalışanlarına ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz."