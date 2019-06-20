KIRGARAT-C üyelerinden ziyaretler

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gazeteciler, Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti (KIRGARAT-C) Başkanı Sait Yanık ve beraberindeki üyeler, göreve yeniden atanan Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan AEÜ Rektörü Prof. Dr. Karakaya, Kırşehir’i önemseyerek çalıştıklarını belirterek, üniversitede 21 bin 600 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.
Üniversitenin Kırşehir’in tanıtımına katkı sunduğunu,Türkiye’de Türk Standartları Kalite Belgesi alan üniversiteler arasında olmanın gururu içinde olduklarını da anlatan Rektör Karakaya, şunları kaydetti:
Sait Yanık da üniversitenin bölgeye katkı yaptığını vurgulayarak, güzel projelerine her zaman destek sağlayacaklarını dile getirdi.
KIRGARAT-C Başkanı Yanık ve beraberindeki heyet, daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır'ı da ziyaret etti.