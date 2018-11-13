Kirazdibi Göleti'nde mesire alanı kuruluyor

ANKARA (AA) - Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, Kirazdibi Göleti çevresinin mesire alanına dönüştürülmesi çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını getirmeye ve halkla buluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Kirazdibi Göleti çevresinde temizlik ve mesire alanı yapımı çalışmalarının halen sürdüğünü ifade eden Demirbaş, "Kirazdibi Göleti ve çevresi oldukça güzel. Festivallerimizi de ilk olarak buradan başlatıyoruz. Gerçekten sürdürülen çalışmalarla göletin çevresi değişecek. Vatandaşların, başkentlinin rahatlıkla gidebilecekleri bir mesireye yeri olacak. Bu çalışmalarımızı kısa süre içinde tamamlayarak halkın hizmetine sunacağız." diye konuştu.