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Kirayı almak için geldiği HDP Genel Merkezi'nde darbedildi

HDP Hakkari İl Başkanlığının bulunduğu binanın ortağı, yaklaşık 3 yıldır alamadığı kirayı tahsil için geldiği Genel Merkez'de 4 parti görevlisi tarafından darbedildi.

05 Ocak 2018 Cuma 12:21
Kirayı almak için geldiği HDP Genel Merkezi'nde darbedildi
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ANKARA (AA) - HDP Hakkari İl Başkanlığının bulunduğu binanın ortağı, yaklaşık 3 yıldır alamadığı kirayı tahsil için geldiği Genel Merkez'de 4 parti görevlisi tarafından darbedildi.

Alınan bilgiye göre, Hakkari'de HDP'nin İl Başkanlığı olarak kullandığı binanın sahiplerinden Recep A, yaklaşık 3 yıldır alamadığı kira payı için Hakkari'deki parti yöneticilerine başvurdu.

Ödemeyi Genel Merkez'in yapacağının belirtilmesi üzerine Recep A, Ankara'ya geldi. Kirasını tahsil için geldiği HDP Genel Merkezi'nde Recep A. ile 4 parti görevlisi arasında tartışma çıktı.

Parti görevlileri tarafından darbedilen Recep A, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kendisine saldıran şüphelilerden şikayetçi olan Recep A'nın teşhis ettiği Ömer D, Mustafa S, Şükrü K. ve Mehmet Şah Ö'yü gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muhabir: Sertaç Bulur

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