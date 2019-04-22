Kiraladıkları evden medresenin altına kazı yapan 2 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2 şüpheli, kiraladıkları evin odasından yandaki medresenin eyvan kısmında gömülü olduğunu düşündükleri üç lahite ulaşmak için kazı yaparken suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 2 yıl önce, merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde mobilya imalatı için kiralandığı öne sürülen müstakil bir evde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 2 ay süren takibin ardından eve operasyon düzenledi.

Operasyonda T.A. ve E.Y. suçüstü yakalandı. Şüpheliler ile kazıda kullanılan malzemeler de ele geçirildi.

Zanlıların, evin bir odasının zemini 10-12 metre kazarak yaklaşık 20 metre yakındaki 1339 yılında Eretna Devleti tarafından yaptırılan Köşk Medresesi'nin eyvan kısmında gömülü olduğunu düşündükleri 3 lahite ulaşmaya çalıştıkları belirlendi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.