SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde "Kıraathaneler Aslına Dönüyor" projesi hayata geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan proje kapsamında, Suşehri Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu, Sivas Caddesi üzerindeki bir kıraathanede gençlerle bir araya gelerek sohbet edip, kitap okudu.

Zorlu, proje hakkında kıraathanedeki gençleri bilgilendirerek, kıraathanelerin geçmişte dini ve hoş sohbetlerin yapıldığı, kitapların, gazetelerin okunduğu yerler olduğunu söyledi.

Kıraathanelerin zamanla aslını yitirip, zamanın boş geçirildiği yerler haline geldiği aktaran Zorlu, "Bu konuda gençlerimizle halkımızda farkındalık oluşturmak ve buraların aslına dönmesi için katkıda bulunmak istedik. Amacımız kıraathaneleri okunan, tartışılan, hoş sohbet ortamlar içerisinde kaynaşılan ve kaynaştıran yerler haline gelmesi ve toplumun her kesiminin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiği mekanlara dönüştürmektir." diye konuştu.

Projenin ilçedeki diğer kıraathanelerde de devam edeceği bildirildi.