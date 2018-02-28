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Kira gelir beyanı başlıyor

1 Ocak-31 Aralık 2017 döneminde konutta 3 bin 900 lira, iş yerinde ise 30 bin liradan fazla kira geliri elde edenler için beyan dönemi yarın başlıyor.

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:51
Kira gelir beyanı başlıyor
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İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Geçen yıl iş yeri ve meskeninden kira geliri elde edenler için beyan dönemi yarın başlıyor. 2017'de, kiraladığı konuttan 3 bin 900 TL'nin, iş yerinden ise 30 bin liranın üzerinde kira geliri olanlar 26 Mart'a kadar beyan vermek zorunda.

Türkiye genelinde yüz binlerce hatta milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi yarın başlayacak. Her yıl 1 Mart'ta başlayıp 25 Mart'ta sona eren beyan dönemi, 25 Mart resmi tatile denk geldiği için bu günü takip eden ilk iş günü olan 26 Mart'ta sona erecek.

Kira gelirlerinde 1 Ocak-31 Aralık 2017 dönemi için istisna oranlar konutta 3 bin 900 TL, iş yerinde ise 30 bin TL olarak belirlendi.

İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek. Öte yandan iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek.

Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp kendileri için hazırlanmış beyanlarını onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebilecek. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesine de beyanname verilebilecek.

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak.

Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek.

"Beyan vermeyen cezayla karşılaşır"

Gayrimenkul uzmanı Hatice Kolçak, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Maliye Bakanlığı'nın tapu, elektrik, doğalgaz, su abonelikleri ile banka, PTT, sigorta gibi kurumlardan aldığı bilgiler doğrultusunda kimlerin kira geliri elde ettiğini kolayca tespit ettiğini belirterek, bu dönemde beyan yapmanın önemine değindi.

Kolçak, "Kira gelirlerini beyan etmeyenler, eksik ve yanlış beyan verenler istisna oranından faydalanamadıkları gibi, kendilerine usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası uygulanacaktır. Usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası ile karşılaşmamak için kira geliri elde edenlerin dönem içerisinde beyanlarını vermesi önemlidir." dedi.

"İstisna tutarın altındakilerin beyanname vermesine gerek yok"

Kolçak, geçen yıl için istisna tutarın konutta 3 bin 900 TL, iş yerinde ise 30 bin TL olduğunu anımsatarak, bu rakamların altında kira geliri elde edenlerin vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek olmadığını vurguladı.

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