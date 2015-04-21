Kına Yakıp Çanakkale’ye Uğurlandılar

Konya’dan 90 izci, eline ve saçına kına yakılarak Çanakkale’ye gönderildi.Konya Erdemli Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, en küçüğü 5. sınıf, en büyüğü lise 2. sınıf olan 45 kız ve 45 erkek öğrenci izciyi 10 lider eşliğinde Çanakkale’ye gönderdi. Çanakkale’de, atalarının çektiği sıkıntıları anlamak, atalarının savaştıkları yerleri görmek ve Çanakkale ruhunu hissetmek için yola çıkan izcilere, önce kına yakıldı sonra dualar eşliğinde otobüslere bindi.Programda konuşan Konya Erdemli Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Recep Çiftçi, “2010 yılından itibaren her yıl 22-26 Nisan tarihleri arasında Çanakkale’de yapılan Çanakkale Milli Bilinç Kampı’na Konya’dan katılım sağlıyoruz. Bu yıl da yine 90 izci ve 10 liderimizle katılım sağlıyoruz. ‘253 bin Yasin Kampanyası’ başlatmıştık. Şuan 320 bini geçti. İnşallah oradaki dedelerimize bu sefer izcilerimiz eli boş gitmiyor Yasinlerle gidiyor" dedi. Gençlerimizin milli ve manevi duygulara sahip olabilmesi için bu duyguları yaşatmak gerektiğini anlatan Çiftçi, şöyle konuştu: "Bu vatanın nasıl kazanıldığını ve dedelerimizin oralara gidip nasıl savaştığını herkesin bilmesi gerekir. Biz, Konya Erdemli Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü olarak bunu devam ettiriyoruz ve devam ettireceğiz.”Çocuğunu Çanakkale’ye gönderen İbrahim Akif Özkavaklı da, “Çocuğumuzun Çanakkale bilincini yaşaması, o günlerde atalarının bu vatan için nasıl mücadele verdiklerini görmeleri için gönderiyoruz. İleride de yaşadıkları duygularla daha bilinçli, vatanını, milletini seven, bu vatanın nasıl elde edildiğini bilen insanlar olarak yetişmelerini sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.Çanakkale’ye iki çocuğunu gönderen Adem Baturay da, “İki oğlum var, ikisini de gönderdim. Çocuklarımın oraya gittiği için, ecdadımızın orada yaşadıklarını görecekleri için mutluyum. Ama aynı zamanda 253 bin şehidi hatırlamanın elbette hüznü var” ifadelerini kullandı.Yola çıkan izciler ise, “Atalarımızın şehit olduğu yerlere ne kadar zorluk çektiklerini anlamak için, ‘dedeciğim ben geldim demek için Çanakkale’ye gidiyoruz. Atalarımızın yanına gittiğimiz için sevinçliyiz. Bir yandan da hüzünlüyüz. Çünkü o günleri hatırlıyoruz. İki duyguyu birden yaşıyoruz” diyerek duygularını dile getirdi.İzciler, daha sonra Çanakkale’ye gitmek üzere yola çıktı.