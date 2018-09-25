Kimyasal madde yüklü tankerin çarptığı tır yandı: 1 ölü

NİĞDE (AA) - Niğde'de kimyasal madde yüklü tankerin, tuvalet kağıdı yüklü tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tuvalet kağıdı yüklü tır, Adana-Niğde...