Kimsesiz çocuklar harçlıklarını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

KONYA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Konya Kimsev Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 55 çocuk, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla harçlıklarından biriktirdikleri 3 bin 600 lirayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Kimsev Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan ve yaşları 13 ila 18 arasında değişen 55 çocuk, Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatına destek vermek amacıyla kendi aralarında bir kampanya başlattı.

Çocuklar, biriktirdikleri harçlıklarını bir yardım kutusunda topladı. 5 çocuğun, devletin kendilerine her ay düzenli verdiği 120 liranın tamamını bağışladığı öğrenildi.

Toplanan 3 bin 600 lira, kurum yetkililerince, öğrencilerin yazdığı mektuplarla birlikte Mehmetçik Vakfı'na teslim edildi.

Konya Kimsev Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Orhan Türkoğlu, yaptığı açıklamada, bütün Türkiye gibi barındırdıkları çocukların da Zeytin Dalı Harekatı'nı yakından takip ettiğini, onlarda da bir hassasiyet oluştuğunu söyledi.

Türkoğlu, bu hassasiyetin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Çocuklarımız harçlıklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyleyince çok duygulandık. Hazırlanan yardım kutusuna, bazı çocuklarımızın kendilerine bir aylık verilen paranın tamamını attığını gördük. Yani kutuya sadece para değil, yüreklerini de koyduklarına şahit olduk. Çanakkale ruhunun halen gençlerimizde bulunduğunu gördük. Bu bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Çocuklar ise "Dualarımız hep askerlerimizle. Allah onlara güç versin." ifadelerini kullandı.