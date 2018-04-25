SİVAS (AA) - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Millet ile hiçbir zaman ters düşmedik, her zaman milletle aynı yere düştük. Millete ihanet etmedik, vesayet odaklarıyla iş tutmadık. Kimsenin yandaşı, ırgatı olmadık." dedi.

Yalçın, Memur-Sen'in bir okuldaki "Sivas teşkilat buluşması"nda yaptığı konuşmada, "Türkiye üzerinde 100 yıl önce cetvelle çizilen ve iri kalan parçalar, şu anda un ufak edilmeye çalışılıyor. İri parçalar dağıtılarak, coğrafyada siyonizme tehdit olarak hiçbir adımın kalmaması için yeni bir dizayn yapılıyor. Bu coğrafyada şu anda yaşadığımız olay, 120 yıl önceden başlayan bir stratejik hedefin adım adım yerine getirilmesidir. Bu ülkenin aleyhine çalışanlar, bu ülkenin altını oyanlar kim? Ülke olarak enterasan bir zemindeyiz." ifadelerini kullandı.

Sendika olarak üyelerinin ekonomik, sosyal ve mali haklarını iyileştirmek hedefinde olduklarını dile getiren Yalçın, üyelerinin statüsünü yükseltmeyi ve milli gelirden paylarına düşeni almalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Yalçın, ülkenin korku tünelinden çıkmasını, ham demokrasinin tam demokrasi olmasını sağlamayı da istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu yapmadıktan sonra diğerini yapmanın bir anlamı yok. Bir anti demokratik süreç bütün kazanımlarımızın hepsini sıfırlıyor. Hepsini alıp götürüyor. Evrensel anlamda işimiz, dünyanın neresinde bir mazlum, bir mağdur var, onun hesabı bizden sorulacak diyerek, bunlara duyarlı olmak. Çünkü biz bir inancın mensuplarıyız. Ter rengimiz her yerde aynı, ten rengimiz farklı olsa da."

Memur-Sen olarak şimdiye kadar hiçbir zaman milletle kavga etmediklerini vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Millet ile hiçbir zaman ters düşmedik, her zaman milletle aynı yere düştük. Millete ihanet etmedik, vesayet odaklarıyla iş tutmadık. Kimsenin yandaşı, ırgatı olmadık. Onun için bu teşkilatın derdi millet, kendi millet, yükü yeni bir medeniyet olan bir kitle. Ülke olarak önemli süreçlerden çıkışımızda mevcut şu anki siyasal aritmetiğin çok önemli etkileri var. Birbirini devam eden hükümetler, istikrar dönemini bu ülkeye kazandırmıştır. Bunun haricindeki dönemlerde ülke kaybetti. İstikrarsızlık bu ülkeye kaybettirdi."

Yalçın, istikrar olmayınca yapılanların bir çırpıda gittiğine dikkati çekti.

Millete danışılan, millete gidilen her sürecin başlarının üzerinde yeri olduğuna değinen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Memur-Sen'in görüşü, duruşu, konumlanışı milletin yanında beli olan bir kitledir. Memur-Sen zikzak çizmeyen bir kitledir. Bizim açımızdan öne alınması, sona alınması bizim tercihimiz değildir. Bu tercih siyasilerin tercihidir. Ama öne alınmış olması böyle bir zeminde ülke için faydalıdır. Çünkü öne alınmadığı zaman seçim süreci önünde durduğu zaman devlet bürokrasisi çöker. Bürokrasinin hareket etme biçimi farklıdır. Dolayısıyla bu zafiyet bu ülkeye kaybettirir. Ne olacaksa biran önce olmalı ve ülke yoluna koyulmalıdır."

Eğitim camiasının bir stresinin olduğuna işaret eden Yalçın, "O stres öğretmen performans değerlendirmesi adı altında, öğretmen kimliğini değersizleştirme ihtimali çok yüksek bir taslağın hala çekilmemiş olmasıdır. Bunun biran önce geri çekilmesi gerekir. Bunun kabul edilecek hiçbir tarafı yok." şeklinde konuştu.