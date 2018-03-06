ANKARA (AA) - Türk Dil Kurumu (TDK) ve Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen "Kimliğimiz Türkçemiz Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması"nın ödül töreni yapıldı.

Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonu'ndaki ödül töreninin açılışında konuşan TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçalin, dilin günlük hayatın yanı sıra haberleşme, bilim ve sanat gibi alanlarda kullanıldıkça yeni soluklar kazandığını, Türkçenin de yüz yıllardır farklı alanlarda kullanıldığını ve sayılı medeniyet dillerinden biri olduğunu söyledi.

TDK ve Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen Kimliğimiz Türkçemiz Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması'nın, "2017 Türk Dili Yılı" çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin sinemaseverlere duyurulmasında katkı sağladığını ifade eden Kaçalin, "Sanatın gücü ile Türkçenin sesi, sureti olan bu cevherler bugünden sonra da radyolarda, televizyonlarda Türkçenin lehine boy gösterecektir. Neticede yeni cevherlerin ortaya çıkmasına da vesile olacaktır." dedi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, yarışmanın tüm katılımcılarını emek ve eserlerinden dolayı tebrik ederek, "Bizim asıl ödülümüz bu eserlerden ortaya çıkan yaklaşımların Türkçeye, Türk diline kazandıracağı yeni ufuklardır, bakış açılarıdır. Bu anlamda hepimiz kazançlıyız." diye konuştu.

Örs, teknolojinin yararlarının yanı sıra olumsuzluklarının da bulunduğuna işaret ederek, hızlı haberleşmenin getirdiği özensizliğin dili aşındırdığını ifade etti.

Gençlerin Türkçeye sahip çıkmaları ve destek vermelerinin önemini vurgulayan Örs, "Türkçenin bir bilim, sanat, kültür, basın yayın dili olması konusunda asıl umudumuz, beklentimiz gençlerdedir." ifadesini kullandı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan ise ödül törenine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uslan, "Dilin gücü, kişinin, toplumun, milletin ve devletin gücüdür. Devlet ve milletin gücü de dildir. Dil bir milleti millet yapan en önemli unsurdur. Milli birliğin ve bütünlüğün temel taşıdır. Diline sahip çıkmayan toplumlar kültürel açıdan çökmeye ve hatta kimliklerini kaybetmeye mahkumdur." dedi.

- Ödüller sahiplerini buldu

Törende, kısa film dalında, yönetmenliğini Ömer Dişbudak'ın yaptığı "Gece Yürüyüşü" filmi birinci seçildi, ikinciliği "Seni Seviyorum De" filmiyle Alican Çizmeci, üçüncülüğü "Kamus Namustur" filmiyle Fatih Alibaz Dursun aldı.

Aynı dalda, "Kayboluş" filmiyle İlhan Kaya, "Seçici Kurul Özel Ödülü"ne layık görülürken, Cihan Deniz'in "Benim" ve Erdem Uzunay'ın "Dil Sancısı" eserlerine "Teşvik Ödülü" verildi.

Kamu spotu dalında ise "Dil Bayrağımız Türkçe" filmiyle Alper Bozkurt birincilik ödülünün sahibi olurken, "Türkçe Alt Yazılı" filmiyle Mehmet Özgür Kızılkaya ikinci, "Plaza Dili ve Edebiyatı" filmiyle Ferhan Gökçek Kutluer üçüncü seçildi.

Aynı dalda, "Seçici Kurul Özel Ödülü"nü "Türkçemiz" filmiyle Miratcan Gence alırken, "Doğrusu Varken" filmiyle Mahbube Ülkü Akkoyunlu ve "Kamu Spotu 2" filmiyle Ayça Seymenoğlu "Teşvik Ödülü"nün sahibi oldu.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katıldığı ve 100 eserin değerlendirildiği yarışmada, kısa film ve kamu spotu dallarında toplam 125 bin lira ödül verildi.

Yarışmada her iki dalda birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri dışında birer "Seçici Kurul Özel Ödülü" ve ikişer "Teşvik Ödülü" de verildi. Yarışmanın birincilerine 20, ikincilerine 15, üçüncülerine 10'ar bin lira verilirken, "Seçici Kurul Özel Ödülü" alanlara 7 bin 500'er, "Teşvik Ödülü"ne layık görülenlere ise 5 biner lira dağıtıldı.

Yarışma geçen yıl, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile TDK öncülüğünde ilan edilen "2017 Türk Dili Yılı" kapsamında, Türkçenin doğru ve güzel kullanılması, dilin sonraki kuşaklara sağlıklı şekilde aktarılması ve dil farkındalığının sinemaseverlerle buluşturulması amacıyla düzenlenmişti.