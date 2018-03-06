Kimi suçlu kimi haber peşinde

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Hayatın her alanında başarılarını kanıtlayan kadınlar, bir yandan annelik görevini yerine getiriyor diğer yandan ise mesleklerini fedakarca sürdürüyor.

AA ekibi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, polis, sağlık personeli, hakem, öğretmen ve gazeteci olarak çalışan kadınların zorlu mesaisine tanıklık etti.

Kadınlar, tüm zorluklara rağmen ev hayatında olduğu gibi iş hayatındaki başarılarıyla da göz dolduruyor.

Sevecenlikleri ve samimiyetleri ile yağmur çamur, soğuk sıcak demeyen kadınlardan bazıları kentin asayişini sağlamak, bazıları hastalarına şifa götürmek, bazıları da geleceğin nesillerini eğitmek için mücadele veriyor. Bazı kadınlar da suçluların peşinde koşarken, bazıları haber kovalıyor.

Hayata küsmeyen temizlik işçisi: "Ayşe teyze"

Kırklareli'nde temizlik işçisi olarak çalışan Ayşe Durgun, yaşamı boyunca yaşadığı çok sayıda kötü olaya rağmen hayata umutla bakıyor.

İstanbul'da yaşamını sürdürürken eşini, daha sonra da kanser nedeniyle kızını kaybeden 65 yaşındaki Durgun, çıkan yangında evinin kullanılamaz hale gelmesine ve ikinci eşinin felç olmasına rağmen hayata küsmedi.

İlerleyen yaşına rağmen evinin geçimine katkı sağlamak için Kırklareli Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan ve kentte "Ayşe teyze" olarak bilinen Durgun, sabah şafak sökmeden temizlik malzemelerini almak üzere şantiye yollarına düşüyor.

Durgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir kadın olarak hayatındaki birçok zorluğu aşarak iş hayatına atıldığını söyledi.

Ev işlerinin yanı sıra kentin temizliğinden de sorumlu olduğunu ifade eden Durgun, gün aydınlanmadan işe başladıklarını dile getirdi.

Kadınların her işte çalışabileceğini dile getiren Durgun, azimli olan her kadının da çalışması gerektiğini vurguladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınlar için bir fırsat olduğunu anlatan Durgun, kadınların bir gün de olsa ön planda tutulduğunu ve kadınlara dikkat çekildiğini kaydetti.

''Kadınlar hayatın her alanında başarılı olabilir''

Kırklareli'ndeki 112 Acil Sağlık ekibinin tek kadın şoförü ve acil tıp teknisyeni olarak görev yapan Seval Ciner, 7 yıldır hem annelik hem de iş hayatındaki başarısıyla dikkati çekiyor.

Ciner, bir insan hayatını kurtarabilmek için gece gündüz demeden çalışıyor.

Ambulans şoförü olarak 7 yıldır şifa için hız yapan Seval Ciner, "Benim 2 çocuğum var. Zaman zaman hem iş hem ev zor oluyor ama hiçbir zaman pes etmiyorum. Bazen tabii evde acaba eksik kalıyor muyum diye düşünüyorum ama mücadelemi hiçbir zaman bırakmıyorum." diye konuştu.

Kadınların hayatın her alanında başarılı olacağını kendine düstur edindiğini ifade eden Ciner, "İş hayatında başarısız hiçbir kadın görmedim." dedi.

''Zorluklara göğüs germemiz gerekiyor"

Kırklareli Fen Lisesi Müdürü Nurşen Turgut da 24 yıllık öğretmenlik mesleğinde Türkiye'nin birçok ilinde öğrenciler yetiştirdi.

Mesleğine Elazığ'da başladığını belirten Turgut, bir kadın olarak hayatı boyunca karşılaştığı tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başardığını ifade etti.

Mesleğine ilk başladığı yıllarda birçok sıkıntı yaşadığını dile getiren Turgut, ailesinden kilometrelerce uzakta çalıştığını ve özlem duyduğunu anlattı.

Kadınları iş hayatında görmekten çok mutlu olduğunu belirten Turgut, ''Mesleğime başladığımda annem hastaydı. Her yıl tayinimi istiyordum ama olmuyordu. Zorluklara göğüs germemiz gerekiyor. 6,5 yıl Elazığ'da görev yaptım. Orada hem öğretmen hem anne hem yönetici hem de hizmetliydim. Bir öğretmen okulunun her şeyidir. Yılda beş defa memleketime gelir giderdim. Bir Ramazan Bayramında ise gelemedim ve çok üzüldüm. O bayramı hiç unutamam, ailemden uzak ilk bayramım olmuştu.'' ifadelerini kullandı.

Kadınların sayısının iş hayatında, özellikle yöneticilikte erkeklere oranla çok az olduğunu anlatan Turgut, çalışan eş, çalışan anne olmanın zor ama mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Görevini layıkıyla yapmanın her şeyden daha zor olduğuna dikkati çeken Turgut, kutsal bir mesleği yaparak, tüm zorlukların üstesinden geldiğini sözlerine ekledi.

"Kadın arkadaşlarıma çalışmalarını öneriyorum"

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli Leyla Kuşdemir de 2 yıldır zabıta teşkilatında görev yaptığını dile getirdi.

İş hayatına astsubay olarak başladığını, ardından zabıta teşkilatına geçtiğini anlatan Kuşdemir, bir kadın olarak görevini en iyi şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Tüm kadınların çalışabileceğini ve çalışması gerektiğini aktaran Kuşdemir, "Vatandaşlarımız da karşısında kadın bir memuru gördüğünden mutlu oluyor. Biz de bundan keyif alıyoruz. Zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz ama hepsinin üstesinden geliyoruz. Kadınlar olarak hayatın her alanındayız. Kadın arkadaşlarıma çalışmalarını öneriyorum. Evde oturmak insana hiçbir şey kazandırmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Sümeyra Kocaoğlu, Kübra Müezzinoğlu, gazeteci Nuket Nazlı ile hakemlik görevini sürdüren Sema Süer de diğer kadınlar gibi hem ev hem de iş hayatındaki başarılarını sürdürüyor.