Kilolarından kurtuldu, sadece damatlığı kaldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta fazla kiloları nedeniyle günlük hayatını güçlükle sürdüren 30 yaşındaki Ziya Karaçuha, "gastrik baypas" ameliyatının ardından 65 kilo zayıflayarak hem fazla kilolarından hem de kiloya bağlı hastalıklarından kurtulmanın sevincini yaşıyor.

Küçük yaştan beri kilo problemi yaşayan ve son olarak 140 kilograma ulaşan Sivaslı iş adamı Karaçuha, fazla kilolarına bağlı olarak sağlık problemleri yaşayınca çareyi gastrik baypas (mide küçültme) ameliyatında buldu.

Karaçuha, yaptığı araştırmalar sonucu Genel Cerrahi Uzmanı Mustafa Atabey ile tanıştı. İki yıl önce ameliyat olmaya karar veren Karaçuha, ameliyatının ardından 140 kilogramdan 75 kilograma düşerek sağlıklı bir hayat sürmeye başladı.

Ziya Karaçuha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yaşından beri kilo problemi çektiğini ve yaptığı araştırmalar sonucunda Atabey ile tanıştığını söyledi.

Ağrısız ve sancısız, konforlu bir şekilde ameliyatını olduğunu belirten Karaçuha, şunları kaydetti:

"Ameliyatın sonunda yavaş yavaş giden kilolarım oldu, kilo vermem 2 yılı aşkın bir süreyi buldu. 140 kilogramdan 75 kilograma düştüm, daha konforlu bir yaşamım var. Hayat standartlarım yükseldi, daha kolay koşuyorum, yürüyorum ve hareket ediyorum. Her şeyden önemlisi sağlıklı yaşıyorum. Karaciğer yağlanmam vardı, şu an hiçbir sıkıntım yok, diyabet hastasıydım o problemim kalktı. Tansiyon riskim çok yüksekti şu anda öyle bir problemim yok. Şeker hastalığına bağlı olmak üzere gözlerimde problem vardı, hasar kayboldu ve gözlerim artık normale dönmeye başladı."

Kilolu olduğu için spor ve diyabetli olması nedeniyle de diyet yapamadığını anlatan Karaçuha, çareyi ameliyatta bulduğunu ifade etti.

- Sadece damatlık kaldı

Karaçuha, takım elbisede 66 bedenden 48'e düştüğünü dile getirerek, "İnsanlar şaşırıyorlar, 'Nasıl oldu, ameliyat için korkmadın mı?' diye soruyorlar. Korkmadım, hocama güveniyordum, ameliyatımı oldum ve çıktım. Hocam da ameliyat sonrasında ne zaman bir sıkıntım olsa yardımcı oldu. Her şey güzel ilerledi ve beni kilo vermiş olarak gören insanların tepkisi güzel oldu. Gardırobumdaki elbiselerimden yeni olanları bulabildiğimiz ihtiyaç sahiplerine verdik, eskiyenleri attık. Damatlık takım elbisem haricinde eskiye dönük hiçbir şey yok." diye konuştu.



