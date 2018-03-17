Kilitbahir Kalesi 18 Mart'ta ziyarete açılacak

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul kuşatması sırasında Papalık donanmasının Doğu Roma İmparatorluğu'na yardım etmesini önlemek amacıyla 1452'de inşa ettirilen Kilitbahir Kalesi, 2011'de başlatılan restorasyon çalışmalarının ardından "Türkiye'nin ilk kale müzesi" olarak 18 Mart'ta yapacağı açılışla hizmete girecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, kuş bakışı görüntüsü üç yapraklı yonca şeklinde olan 7 katlı kalede Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011'de başlatılan ve 7 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Düzgün kesme taşlar ve yığma moloz ile şekillendirilen, 1452'de 120 günde inşa edilen 566 yıllık Kilitbahir Kalesi'nde, restorasyon çerçevesinde çevre düzenlemesi yapıldı, iç ve dış bölümleri uygun olarak yenilendi.

Kale içindeki gündelik yaşam ve askerlerin boğazdaki savunmaları, heykeller ve maket toplarla tasvir edildi. Kalenin içine hiperrealist silikon ve bal mumundan yapılan 8 heykel, "Yektir Allah" şeklinde seslendirme özelliği bulunan poliüretandan 5 heykel ile aynı malzemeden yapılan 2 topbaşı heykel yerleştirildi.

Yurt içi ve dışındaki Osmanlı kaleleri anlatılacak

Kilitbahir Kalesi'nde sahil düzenlemesi, yürüyüş yolu, aydınlatma, otopark ve çim alanları yeniden düzenlendi.

Kale restorasyonunda en çok önem verilen konuların başında gelen teşhir ve tanzim çalışmaları kapsamında ise Sarı Kule'de Osmanlı kaleleri genel olarak anlatıldı; Osmanlı kale mimarisi, kale yapısal donanımları, teşkilat yapısı, Avrupa'daki Osmanlı kalelerinin gravürleri, savunma silahları, ticareti ve günlük yaşamı canlandırıldı.

Ana Kule'de Kilitbahir Kalesi'nde günlük hayat, Piri Reis bölümünde Piri Reis'in hayatı ve Kitab-ı Bahriye, Kilitbahir Sinevizyon bölümünde ise Kilitbahir Kale Müzesi ve kalesi hakkında bilgileri içeren belgesel hazırlandı.

Engelsiz Müze bölümünde de Osmanlı kalelerinin mimarisi, teşkilat yapısı, savunma, ticaret, ibadet ve gündelik hayatı bugünün teknolojisi kullanılarak anlatıldı.

Türkiye'nin ilk yaşayan kale müzesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldıktan sonra ziyaretçilerini 18 Mart'tan itibaren yeni yüzüyle karşılayacak Kilitbahir Kalesi, anıtsal yapısı sergilemede kullanılan kalelerde yer alan öğelerle birlikte ülkenin aktif olarak kullanılan tek kale müzesi olacak.