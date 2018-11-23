"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik denetimleri artırıldı

KIRIKKALE (AA) - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik denetimlerinin yoğunlaştırıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından emniyet kemeri kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Kent Güvenlik Sistemi odasındaki kameralardan emniyet kemeri kullanmayan ve trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücüler tespit edildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik denetimlerinin artırıldığına dikkati çekerek, bu kapsamda, trafikte duyarlılığı artırmak amacıyla iki hafta önce bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Çalışma kapsamında, emniyet kemeri kullanımını artırmak ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmayı engellemek amacıyla el broşürü dağıttıklarını anlatan Aktürk, şöyle konuştu:

"Emniyet kemeri takma oranımız, Türkiye ortalamasının altında. Yapmış olduğumuz çalışmalarda, yol kullanıcılarının ve sürücülerin yüzde 17'si şehir içerisinde emniyet kemeri kullanıyor. Bu bilgilendirme faaliyetlerimizden sonra yaptığımız sayımlarda rakamın yüzde 25'lere çıktığını tespit ettik, ancak bu yeterli değil. 2018 yılında 7 ölümlü trafik kazasında 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz, vatandaşımızın canını ve malını önemsiyoruz."

Aktürk, il genelinde 52 noktada 110 kamera bulunduğunu ve bunların sayısının artırılacağını belirterek, şehrin 3 giriş noktasında plaka tanıma sisteminin kullanıldığını aktardı.

Hacı Ömer Aktürk, "Kent Güvenlik Sistemi'nden faydalanarak trafik kontrolleri de yapacağız. Bazı vatandaşlarımız 'biz ambulansa, itfaiyeye veya polise kırmızı ışıkta durduğumuzda yol veriyoruz, yol verdiğimizde Kent Güvenlik Sistemi kameraları tarafından kırmızı ışık ihlali olarak yapılan tespit bize ceza olarak döner mi?' diye soruyor. Kesinlikle ceza olarak dönmez. Bunu net bir şekilde söylüyoruz." ifadesini kullandı.

Aktürk, sürücüleri, kış aylarının gelmesiyle araçlarının bakımını yaptırmaları ve kış lastiği kullanmaları konusunda da uyardı.