"Kılıçdaroğlu'nun aile meselelerini karıştırmaması gerekir"

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun bu aile meselelerini karıştırmaması gerekir. Karşısında bahsettiği kişi Türkiye Cumhuriyetinin bir Bakanıdır ve ekonomi yönetiminden sorumludur." dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında "Ekonomiyi işin ehline değil damada bıraktınız." dediğinin hatırlatılması üzerine Ömer Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi üzerinden siyaset yapmayı çok sevdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun zaman zaman kendi ailesini de işin içine karıştırarak siyaset yaptığını belirten Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun bu aile meselelerini karıştırmaması gerekir. Karşısında bahsettiği kişi Türkiye Cumhuriyetinin bir bakanıdır ve ekonomi yönetiminden sorumludur. Dolayısıyla Bakanımıza dönük olarak bir eleştirisi varsa, politikaları ve Bakanlığını yönetmesiyle ilgili bir eleştirisi varsa, Türkiye'nin ikinci partisinin genel başkanı olarak bunları ifade eder ve uygun cevaplar da kendisine en güçlü şekilde verilir." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun siyasetle ilgili söyleyeceği bir şey olmadığını ifade eden AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Hayatınızda yönettiğiniz bütün kurumlarda başarısız olmuşsunuz. Ekonomiyle ilgili söyleyeceğiniz bir şey yok. Şimdiye kadar söylediklerinizin kimse tarafından ciddiye alındığını görmedik. Nerede bir kurumla ilgili olarak, işin başına geçmişseniz ya o kurum batmış ya da seçim başarısızlıklarıyla damgalanmış bir hale gelmiş. Dolayısıyla aile ilişkileri üzerinden siyaset yapmak, bir siyasetçinin asla içine girmemesi gereken bir alan. Eğer bir siyasetçi bir başkasının ailesiyle ilgili olarak konuları gündeme getiriyorsa, emin olun o başkasına herhangi bir zarar vermez, sadece kendi saygınlığına zarar verir. Geçen sefer de benzer bir şey yaptı. Askerlik üzerinden hem Cumhurbaşkanımızın ailesine, orada da durmadı, kendi ailesini de işin içine kattı.

Ben de kendisine şunu söyledim; siz hem Cumhurbaşkanımızın ailesinden hem de kendi ailenizden özür dilemelisiniz. Siyasete aile konularını karıştırmayın. Eğer bakanımızla ilgili varsa bir eleştiriniz, söyleyebilecek bir sözünüz, ortaya koyabilecek bir politikanız varsa koyun, ona da uygun cevap en güçlü şekilde verilecektir. Fakat maalesef bu çok kötü bir alışkanlık. Bu alışkanlığı bütün bu uyarılara rağmen sistematik bir biçimde sürdüren, siyasetin seviyesini düşüren tutum maalesef Kılıçdaroğlu'ndan gelmektedir. Kendisini aile kavramına daha saygılı olmaya, siyaseti siyasal alan içerisinde yapmaya, siyaset üretme kapasitesini artırmaya ve siyaseti iyi yapma konusunda daha çok kafa yormaya davet ediyoruz. Ne kendi ailesini ne başkasının ailesini herhangi bir şekilde bu işlerin içine karıştırmasın."

- "Kılıçdaroğlu hiçbir uluslararası zirveye katılmadı"

Bir basın mensubunun "Kılıçdaroğlu, dörtlü liderler zirvesi toplantısının sonunda tüm terör örgütlerinin tek tek sayıldığını ancak PKK/YPG ve PYD'nin isimlerinin olmadığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin insanları kandırdığını söyledi. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz." sorusuna Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir uluslararası zirveye katılmadığını, hiçbir zaman Başbakanlık yapmadığını anımsatarak, "Fakat hiç mi yanında dış politika danışmanı yoktur. Gerçi en son dış politikayla ilgili görev yapanın dış politikadan anlamadığını, ezanımıza saldırdığını gördük. Dolayısıyla dış politikada istihdam edilenlerin de mantalitesinde böyle bir program var. Ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Bu zirvelerde kararların ortak bir şekilde alındığını, ortak bir iradeyle çıktığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Orada deniyor ki, 'Fırat'ın doğusunda istikrarsızlaştırıcı, bölücü, ayrılıkçı faaliyetlerde bulunanlar' diyerekten doğrudan PYD/YPG terör örgütünü işaret eden bir tutum ortaya koyuyor. Biliyorsunuz daha önce Kılıçdaroğlu'nun bunlara terörist demekten kaçınarak 'Daha çok vatanını savunan oluşumlar.' dediği şeklinde bir şeye de şahit olmuştuk."

- Sayı belli değil

Belediye başkan adaylığına başvuranların sayısının belli olup olmadığının da sorulduğu Çelik, şu anda sayıyı bilmediğini söyledi.

Ömer Çelik, "Yoğun talep geldiği için başvuru süresini cumaya kadar uzattık. Cuma günü kesinleştikten sonra zaten temayüller olacak. Temayül yoklamaları sırasında ben de bir ilde olacağım. Bu bilgileri sizlerle paylaşırız." değerlendirmesini yaptı.

(Bitti)