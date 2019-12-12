Son Dakika
Kılıçdaroğlu'ndan şehit Yıldırım'ın ailesine taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Genel 12.12.2019, 16:08
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.
6°
hafif yağmur
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:40
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:50