Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan şehit Yıldırım'ın ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Genel 12.12.2019, 16:08
Kılıçdaroğlu'ndan şehit Yıldırım'ın ailesine taziye ziyareti
banner230

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, şehit Jandarma Astsubay Yıldırım'ın ailesini ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na ziyaretinde, Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş eşlik etti.

#politika
Yorumlar (0)
banner287
banner269
hafif yağmur
Namaz Vakti 12 Aralık 2019
İmsak 06:15
Güneş 07:43
Öğle 12:40
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:50

Gelişmelerden Haberdar Olun

@