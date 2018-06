Kılıçdaroğlu'ndan gençlere çağrı: Gençler sandığa gidin

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de canlı yayınlanan "Liderler FOX" ta programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bu seçimde kendini en çok şaşırtan unsurun iktidarın ufuksuzluğu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin iktidarın dengesini bozduğunu savundu.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak göstermelerine ilişkin, "Hiçbir siyasi partinin lideri cumhurbaşkanı adayı olmamalı, tarafsız olmalı" şeklinde bir açıklama yaptığını hatırlatarak, "Bu düşünceden hareketle Muharrem Bey'i aday gösterdiğimizde, göğsündeki CHP rozetini çıkardı ve Türk bayrağını taktı. Yaptığımız anketlerde de Muharrem Bey'in adı öne çıkmıştı dolayısıyla da kendisini aday gösterdik." diye konuştu.

İnce'nin performansıyla ile ilgili Kılıçdaroğlu, "Muharrem Bey'in çıkışıyla Erdoğan'ın ezberi bozuldu. Kendisine bir türlü gelemedi. Kendi döneminde yapılmayan bir çok eseri kendi döneminde yapılmış gibi tanımlamaya başladı, bu bir paniğin göstergesi. Muharrem Bey, dinamizmi, gençliği, ufku, sorunlara ürettiği çözümlerle, Türkiye'de yeni bir figür olarak ortaya çıktı. İnşallah Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak ve 25 Haziran sabahı güzel bir Türkiye'ye uyanacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kendisini "Demokrasiyi savunan insan" olarak konumlandırdığını belirterek, 1923'te kurulan cumhuriyeti 2018'de demokrasi ile taçlandıracaklarını ifade etti.

"Türkiye büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyuyor"

Adaletsiz bir Türkiye'yi içine sindiremediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep beraber bir araya gelmeliyiz. Baktığım pencere, bir demokrasi penceresidir. 24 Haziran için özellikle gençlere sesleniyorum; bütün gençler, sandığa gidin. Bir cendereden kurtulmak, sosyal medyada her alanında özgürce yazmak istiyorlarsa sandığa gidecekler ve oy kullanacaklar. Yeni bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Gençlere çok büyük görevler düşüyor. Parti içinde demokratım, bunu büyük bir öz güvenle söyleyebilirim. Partide her delege, özgürce oy kullanır, lider hegemonyası yoktur. Sağ, sol kavramları 18. yüzyıla aittir.18. yüzyılın kavramlar ile 21. yüzyılın sorunlarını çözemeyiz, artık dünya değişti. Hangi görüşten olursak olalım, önce demokrasi, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğünde bir araya gelmeli ve anlaşmalıyız. Demokrasiyi ülkemize getirmeliyiz. Adalet yürüyüşünü de bunun için yaptık. Her alanda sorunlarımız var, bunlar giderek derinleşen ve kaygı yaratan boyuta geldi. 'Bunları tek parti olarak ben çözeceğim' dersek mantıklı olmaz ama 'hep birlikte çözeceğiz' dersek o zaman daha kapsamlı bir çözüm ortaya koyarız. Bu ülkeye demokrasinin gelmesi için her zaman elimizden geleni ortaya koyduk. Ülkede huzuru sağlamalıyız. İnsanlar telefonunun dinlenmesinden korkuyor. Türkiye büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyuyor. Bunun ilk bağlamı demokrasidir. Bunun için bir adım attık. Bir ittifak içinde gidiyoruz ve hepimiz demokrasiyi savunuyoruz. Biz demokrasi politikası izledik. Beraber ülkemizin çıkarlarını savunuyoruz."

Kılıçdaroğlu, medya özgürlüğü konusunda elinden gelen her türlü çabayı göstereceğinin altını çizerek, "Hiç kimsenin endişesi olmasın medya üzerindeki baskılara her zaman karşı çıkacağız. Yandaş medya oluşturmayacağız." dedi.

Parlamenter sisteme geçiş konusunda bir komisyon kurduklarına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Diğer partilerin katılımıyla bir metin hazırlandı. Genel başkanlara gösterilecek, son hali verilecek ve yarın da kamuoyu ile paylaşılacak. Demokratik parlamenter sisteme geçiş, bizim önemli hedeflerimizden birisi, demokrasi üzerindeki vesayeti kaldırmak istiyoruz. Darbe hukukundan arındırılmamış bir parlamenter sistem, bizim anladığımız anlamda bir demokratik parlamenter sistem değildir. Lider sultasını kaldıracağız. Anayasa ve seçim kanununu değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sandık güvenliği için bir buçuk yıldır çalışıyoruz"

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin 5 yıllık bir dönem için seçileceğini belirterek, 5 yıllık palanını açıklamasının çok normal görüldüğünü ve İnce'nin hedefinin tam demokrasi ve parlamenter sistem olduğunu aktardı.

Parlamenter sisteme geçiş için öngörülen sürenin iki yıl olarak açıklandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu sürenin 18 ay ya da bir yıl da olabileceğini, sürenin zaman ve zemine bağlı olarak değişebileceğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin devleti yönetmek için hazır olduğunu dile getirerek, "Nasıl yöneteceğini ve dünyaya hangi mesajı vereceğini biliyor. Bu çok önemli. Çok hazırlıksız gelirseniz, seçilirsiniz ama ne yapacağınızı bilemezsiniz. O kadar önemli bir adım atıyor ki 'ben önümüzdeki 5 yıl içinde ne yapacağımı anlatacağım.' diyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sandık güvenliği ve mükerrer oy konularına da değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Sandık güvenliğini sağlamak için yeni çalışmaya başlamadık, tam bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Önce hangi sandıklarda sorun var onu belirledik. Bu sandıkların sayısı 30 bin. Sonra bir araya geldik, nasıl geniş bir iş birliği gerçekleştirebiliriz diye konuştuk. Bunun için iki arkadaş görevlendirdik. Biri siyasi partilerle, diğeri STK'lar ve gönüllü kuruluşlarla bağlantı kurdu. İki ayrı koldan hareket ettik. Şu an hiçbir sorun yok. Herkes güven içinde gitmeli, oyunu kullanmalı. CHP Genel Merkezi'nin bilgisayar alt yapısı bütün siyasi partilere hizmet sunacak kapasitede. Yeri geldiğinde YSK'ya bile hizmet sunacak durumdayız. YSK da bizim bilgisayar alt yapımızın ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Hiç endişe olmasın herkes gidip, oyunu kullansın."

"Türkiye'yi bölgesinin yıldızı haline getireceğiz"

Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi bölgesinin yıldızı haline getireceklerini dile getirerek, demokrasi konusunda kısa sürede büyük mesafeler alacaklarını, böylece tüm dünyanın Türkiye'deki dönüşüme gıptayla bakacağını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "YSK'ya güveniyor musunuz?" şeklindeki soruya ise "hayır" cevabını verdi.

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olmasını doğru bulmadığını belirten Kılıçıdaroğlu, "Eşit koşullarda seçime girilmiyor." dedi.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacağını ve Millet İttifakı'nın Meclis çoğunluğunu sağlayacağını, Türkiye'nin güllük gülistanlık olacağını ve nefes alacağını söyledi.

"Cumhurbaşkanı olan kişinin partisiyle ilişiği kesilmeli"

Kılıçdaroğlu, bir gazeteci hakkında Ankara'da bir müteahidin ihalesiz projeler aldığına yönelik bir haber dolayısıyla 1,5 trilyon liralık tazminat davası açıldığının sorulması üzerine, bu davanın gazetecilerin bir daha bunu sorgulamaması için açıldığını söyledi.

Man Adası iddialarına ilişkin hakkında çıkan kararı da eleştiren Kılıçdaroğlu, "Halk Bankası 'belgeler doğru' diyor, MASAK 'doğru' diyor. Dava 3 mahkemeye düşüyor o üç mahkemenin hakimini değiştirdiler, saraya yakın militan hakim getirdiler. Sanıyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu, geri adım atacak, korkacak. Bir milim geri adım atmam. Bu ülkede tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak zorundayım, benim görevim budur." görüşünü dile getirdi.

Cumhuriyetin kuruluşundan 2001 yılına kadar 79 yılda bütün hükümetlerin harcadığı paranın 713 milyar dolar olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, son 14 yılda harcanan paranın ise 2 trilyon 94 milyar dolar olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olan kişinin partisiyle ilişiğinin kesilmesi gerektiğini anlatarak, "Bizim CHP milletvekilleri Muharrem Bey'in mitinglerinde çıkıp 'bize oy verin' diye bir şey yok. Birlikte miting yapmamamızın nedeni bu. Eğer Ona CHP gömleği giydirirsek o zaman neden konuşuyoruz ki." diye konuştu.

"Terörle mücadele akıl işidir"

Kılıçdaroğlu, Kandil operasyonuyla ilgili bir soru üzerine, "Terörist Kandil'deyse oraya gidilecektir. Benim merak ettiğim nokta, 16 yıldır neden terörü bitiremediler. Biz söz veriyoruz, parlamentoda çoğunluğu aldığımızda, Sayın Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda biz bunu 4 yıl içinde bitiririz. Parlamentodur çözümün adresi. Terörle mücadeleyi oy devşirme hesabıyla yaparsanız hiçbir şey yapamazsınız. Terörle mücadele akıl işidir." diye konuştu.

Suriye'deki Türk askerlerin orada kalıp kalmayacağı sorusuna, Kılıçdaroğlu, Türk askerinin orada ilelebet kalmayacağı yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, her ülkenin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını anlatarak, "Türkiye'ye yönelik terör tehdidi bittikten sonra elbette bizim askerimiz kendi topraklarına gelecektir. Bizim başka bir ülkenin topraklarında gözümüz yok." dedi.

İktidarın 16 yılda 151 milyar dolar faiz ödediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Biz kazanırsak, demokrasiyi getireceğiz, OHAL'i kaldıracağız, Merkez Bankasına siyasi müdahale yapmayacağız, bunları söylediğiniz andan itibaren Türk Lirası dolar karşısında sağlıklı bir zemine oturur." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Ortadoğu Barış İşbirliği Teşkilatını kurduktan sonra Ortadoğu'nun onarımını, Türk iş dünyasının yapacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Yolları, okulları, parkları, hastaneleri, toplu konutları yapacağız ve Suriyeli kardeşlerimize 'buyrun kendi ülkenize gidin' diyeceğiz. Onları aşağılamıyoruz. İkinci sınıf vatandaş muamelesi yapmıyoruz, Bir savaş, çatışma vardı, kabul ettik ekmeğimizi paylaştık ama artık kendi ülkelerine dönmeleri lazım onlara vatandaşlık verilmesini doğru bulmuyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu, Suruç'ta yaşananlara ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Suruç meselesi ortaya çıktığında bir milletvekili arkadaşımızı görevlendirdik. Bölgeye gitti, vali ve yetkililerle konuştu. Olayla ilgili ayrıntılar verdi. Ama şu anda olay yargıya intikal etmiş durumda. Savcı soruşturma yapıyor. Bu konuda yorum yapmak için otopsi raporlarının ortaya çıkması lazım, o raporlar ortaya çıkmadığı için sağlıklı yorum yapmak doğru değil, inanıyoruz ki adli mekanizma büyük bir tarafsızlık içinde bu olayı soruşturur ve failleri ortaya çıkarır. Olay bir PKK-AK Parti çatışması değil, bölgede herkesin elinde bir kalaşnikof, silah olması doğru değil ama maalesef Suruç örneği şunu gösterdi ki herkesin elinde bir kalaşnikof, bellerine çifte silahlarla gezenlerin fotoğrafları var. Bazılarının hastanede öldürüldüğü ifade ediliyor. Güvenlik kameralarının tahrip edildiği bilinen bir gerçek. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı radyo programında 24 Haziran'dan sonra Meclis aritmetiğiyle ilgili açıklamaları sorulan Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Neden anayasayı değiştirdiler ve milletin önüne hangi sözle gittiler? 'Türkiye koalisyonlardan çok çekti. Koalisyonlar olmasın. Biz böyle 16 yıl tek başımıza yönettik. Şimdi anayasayı değiştireceğiz. Koalisyonlar çıkarsa, ülke yönetilemez. Dolayısıyla biz rejimi değiştireceğiz.' Gelinen nokta, koalisyonsuz Türkiye'nin yönetilemeyeceği noktasıdır. Bir partinin tek başına yüzde 51 şansı olmadığı için. O zaman hangi gerekçe ile yola çıktılar ve Türkiye'yi nereye sürüklediler. Parlamentoda koalisyon olmaz ki? Çünkü parlamentoda her siyasal parti bağımsızdır."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İkinci tura kaldığında Sayın Erdoğan'dan ya da iktidardan, HDP ile işbirliği olabilir mi?" sorusu üzerine, şunları dile getirdi:

"25'inde demokrasi açısından yeni bir sayfa açılacak. Millet İttifakı'nı oluşturan partiler ve demokrasiden yana olan partiler, demokrasiyi tekrar Türkiye'ye getirme açısından yeni bir sayfa açacaklar. Tek adam rejimi, ekonomiyi, yargıyı, parlamentoyu vesayet altına alması bir ülke için felakettir. 25 Haziran bir çıkış noktasıdır. Önemli olan temel nokta şudur, demokrasiden yana olan siyasal partilerin işbirliğidir."

Kılıçdaroğlu, bazı dini cemaatlerin Cumhur İttifakı'na destek açıklamasına ilişkin görüşünün sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Dinin siyasete karışmasına ya da dinin siyasete bulaştırılmasına hep karşı çıktım. Dini siyasete bulaştıran insanların dindarlıkla hiçbir ilgisi yoktur, bireysel çıkarları vardır ve dini kullanıyorlardır. Bu insanların tümüne herkesin dikkat etmesi lazım. Elbette bir kişinin inancı olabilir, bir cemaate mensup olabilir itirazım olmaz ama ne zaman inancını siyasete malzeme ediyorsa o kişi samimi bir dindar değildir. Kimliği de aynı şekilde değerlendiriyorum. Kişinin kimliğinin de siyasete malzeme edilmesi yanlıştır. Kişinin inancından, kimliğinden ve yaşam tarzından ötürü ötekileştirilmesi de yanlıştır. Herkesin inancı, kimliği, yaşam tarzı kendine aittir."

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turda sonuçlanmasını bekliyor musunuz? HDP barajı aşıyor mu?" sorusu üzerine, "HDP'nin baraj sorunu yok. Cumhurbaşkanlığı seçimleri kamuoyuna yansıyan anketlerde birinci turda sonuçlanmıyor, ikinci turda sonuçlanıyor." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Genel Başkanlığı bırakmak için bir tarih belirlediniz mi?" şeklindeki soruya da özel bir tarih olmadığını, yeni genel başkan adaylarını çıkarmanın her şeyden önce kendi görevi olduğunu, bu genel başkan adaylarının yeri zamanı geldiğinde yarışabilmesi gerektiğini, kurultayın seçmediği bir kişiyi de kendisinin tayin etmesinin demokrasiyle bağdaşmayacağını söyledi.

