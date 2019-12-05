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Kılıçdaroğlu'ndan Ceren Özdemir'in ailesine taziye
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in annesi Gülfer ve babası Yılmaz Özdemir ile telefonda görüşerek, taziyelerini...
Genel 05.12.2019, 19:15
ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'nun Altınordu ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in annesi Gülfer ve babası Yılmaz Özdemir ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.
Kılıçdaroğlu, Ceren Özdemir'in cinayet sebebiyle hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade ederek, Ceren'e rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.
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