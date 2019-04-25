Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı

ANKARA (AA) - Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, ilçelerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde saldırıya uğraması sonrası bazı parti yöneticilerinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi.

Avan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı paylaşımlarda yer alan "terörist" ve "soysuz" ifadelerini asla kabul etmediklerini söyledi.

Çubuk ilçesinden 73 şehit verildiğini belirten Avan, "Çubuk, Türkiye'de en çok şehit ve gazi veren bir ilçedir. Evlatlarımız, vatanımızı korumak için şehit oldular, kimsenin şahsi ve özel hayatı için şehit olmadılar. Çubuk ilçesi her zaman devletinin, milletinin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Çubuk'tan tarih boyunca hiçbir zaman terörist çıkmamıştır, vatanına ve milletine bağlı evlatlar çıkmıştır." dedi.

Avan, Çubuk'ta yaşanan olayla ilgili kışkırtıcı söz ve davranışlardan kaçınmak gerektiğini dile getirdi.

"Sivri dilli olmamak gerekir, kucaklayıcı olmak gerekir, affedici olmak gerekir." ifadesini kullanan Avan, Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu anlattı.

Akkuzulu Mahallesi'nde yaşananların, önceden planlanmış organize bir olay olmadığına dikkati çeken Avan, Kılıçdaroğlu'nun tören alanına gelmesiyle vatandaşlar tarafından tepki gösterilmesi sonucu olayların başladığını belirtti.

Tepki ile başlayan olayda, mahalle sakinlerinin galeyana geldiğini ve istenmeyen görüntüler yaşandığını kaydeden Avan, şöyle konuştu:

"Biz bu olay sonucunda çok üzüldük. Tasvip etmedik ve bunu kamuoyuyla da paylaştık. Bundan sonra tepeden aşağıya tüm yetkililer ve ilgililer artık sivri dil kullanmasın, açıklamalarda yapıcı dil kullansınlar. Ülkemizin buna ihtiyacı var. Biz terörist olur muyuz, bizler bu vatanın evlatlarıyız. Teröristler dağdalar, şu fotoğraflarda gördüklerinizin katilleri. Bu vatana kim hainlik yapıyorsa terörist onlardır.’"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 22 Nisan'da sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımıza saldırarak linç girişiminde bulunanlar bu ülkenin milli birliğine saldıran soysuz teröristleridir... Bu soysuz çetenin bölücü teröristlerle amaç birliği vardır... Bu soysuz çeteyi lanetliyorum... Bu güzel memleketi bu soysuz çeteye teslim etmeyeceğiz..." paylaşımında bulunmuştu.