Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldırı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğradı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerden piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılmak üzere Çubuk'a gitti.

Akkuzulu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından top arabasına alınan şehidin naaşı, köy mezarlığına götürüldü.

Bu sırada "Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK" sloganları atan bir grup Kılıçdaroğlu'na yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Yakın korumlarının yanı sıra özel harekat, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle korunan Kılıçdaroğlu, alandan alınarak, çevredeki bir eve götürüldü. Evin çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve köyün ileri gelenleri de ellerindeki megafonlarla gruptakileri sakinleştirmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu'nun aracı, bulunduğu evin önüne getirildi. Burada toplanan bazı vatandaşlar taşlarla saldırdıkları aracın camlarını kırdı.

Bakan Akar Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi. Akar, çevrede toplanan vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Zırhlı araçla evden çıkarıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde güvenlik amacıyla tutulduğu evden yaklaşık bir saat sonra zırhlı araçla çıkarıldı.

Bu sırada, güvenlik güçleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Ankara Valisi Şahin: Tüm güvenlik tedbirleri alındı

Ankara Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu ile ilgili tüm güvenlik tedbirleri alındı. Takviye kuvvetler yönlendirildi, bir güvenlik sorunu şu anda yok." dedi.

Şahin, Kılıçdaroğlu'nun sağlığıyla ilgili herhangi bir problem olmadığını söyledi.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde saldırıya uğramasıyla ilgili olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanıldığı bildirildi.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta katıldığı, şehit Yener Kırıkcı'nın cenaze namazı sonrasında uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını, olayın terör bağlantısı ya da provokatif bir eylem olup olmadığına ilişkin her yönüyle araştırıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı kabul edilemez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin, "Bir şehit cenazemizde böyle bir olayın kabul edilmesi elbette mümkün değildir. Geçmiş olsun." dedi.

Soylu, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, olayın takipçisi olduğunu, bütün güvenlik görevlileri ve birim amirlerinin olay yerinde olduğunu söyledi.

Olayın tüm yönleriyle araştırıldığını vurgulayan Bakan Soylu, "Şehit cenazemizde böyle bir olayın kabul edilmesi elbette mümkün değildir. Geçmiş olsun. Aynı zamanda sabır ve itidal tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakan Gül, Kılıçdaroğlu'na saldırıyı kınadı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesinde kılınan şehit cenazesi namazı sonrasında uğradığı saldırıyı kınadı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'daki temasları sırasında, gazetecilerin Kılıçdaroğlu'na saldırıya ilişkin soruları üzerine, siyasette farklı görüş ve tartışmalar olabileceğini fakat bunların hepsinin sözle ve fikirle yapılması gerektiğini söyledi.

Bu tür hadiselerin siyasetçilere ve kimseye karşı yapılmaması gerektiğini vurgulayan Şentop, "Bunu yapanların bir provokasyon içerisinde olduklarını düşünüyorum. Arkasındaki planlamanın da ortaya çıkarılması gerektiği kanaatindeyim. En kısa zamanda bunu temenni ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkarılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Asla kabul edilemez

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesinde kılınan şehit cenazenin namazı sonrasında uğradığı saldırıyı kınadı.

Kurtulmuş, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Yüreğimizi yakan şehitlerimizin acısı hepimizin ortak hüznüdür. Millet olarak hem teröre karşı dik duruşumuzu hem de sağduyulu ve vakur tavrımızı her koşulda korumalıyız. Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı gerçekleştirilen müessif saldırı son derece üzüntü vericidir ve asla kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde saldırıya uğramasını kınadı.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit cenazesine katıldığı sırada saldırıya uğrayan Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve bu saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanın kucaklaşmaya çağırdığı bir dönemde bu saldırının yaşanması bütün milletimizi üzmüştür. Ayrışma ve kamplaşma ancak ülkemize zarar verir. Biz birlikte Türkiye'yiz, farklılıklarımızla bir arada yaşayarak güçlü olabiliriz. " ifadelerine yer verdi.

Muhabir: Özcan Yıldırım,Merve Yıldızalp,Sarp Özer,Zafer Fatih Beyaz



