Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepkiler

SİVAS (AA) - Sivas, Kayseri ve Niğde'de CHP il başkanlıkları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya tepki gösterdi.

CHP Sivas İl Başkanı Ahmet Turan Temel, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, saldırıyı gerçekleştirenlerin arkasındaki güçlere karşı dimdik ayakta olduklarını ve ayakta durmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürüklemek isteyenlere karşı son derece uyanık olduklarını dile getiren Temel, şöyle konuştu:

"Bu kendini bilmezlerin vermek istediği mesaj bellidir. Kimlerin değirmenine su taşıdıkları da bellidir. Bugün ve bu saatten sonra sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermelidirler. Herkes müsterih olsun. Bizler ve aziz milletimiz soğukkanlılıkla, oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz."

Basın açıklamasına katılan partililer, sloganlar atarak saldırıyı kınadı.

- Kayseri

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına, CHP İl Başkanı Ümit Özer, partililer ve İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Özer, saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Saldırının aynı zamanda şehit Yener Kırıkcı ve ailesine karşı yapılan büyük bir saygısızlık olduğunu ifade eden Özer, "Basit siyasi menfaatler için ülkemizin tüm demokratik birikimi, birlik ve bütünlüğü feda edilemez. Bu saldırının arkasındaki güç ve azmettiriciler derhal yargı önüne çıkarılmalıdır." dedi.

- Niğde

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, il başkanlığında yaptığı basın açıklamasında, saldırının protesto ve provokasyon olmadığını savundu.

Adem, "Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine, iç huzuruna karşı yapılmıştır. Bu saldırının azmettiricileri bellidir." ifadelerini kullandı.