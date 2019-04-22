Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepkiler

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da CHP il başkanlıkları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya tepki gösterdi.

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Gedavet Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında, şehit cenazesine katılan Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının, aynı zamanda şehit ve şehit ailesine de yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu söyledi.

Yapılan saldırının, ülkenin demokrasisine ve iç huzuruna karşı yapıldığını ifade eden Bektaş, "Biz CHP'nin üyeleri olarak bu saldırıyı gerçekleştirenlerin arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktayız." diye konuştu.

Basın toplantısına İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, CHP eski Milletvekili Hüsnü Bozkurt ile partinin Konya'daki ilçe başkanları da katıldı.

- Karaman

CHP Karaman İl Teşkilatı tarafından Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen programda, İl Başkanı Kadir Ergin ve partililer sloganlar atarak yaşanan saldırıyı kınandı.

Ergin, burada yaptığı konuşmada, yapılan saldırının organize bir eylem olduğunu ileri sürerek, yapılan saldırının Türkiye'nin demokrasisine, birlik ve beraberliğine karşı yapıldığını bildirdi.

- Aksaray

CHP Aksaray İl Başkanı Ramazan Koçak da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik gerçekleşen saldırının ardından basın açıklaması yaptı.

Yapılan saldırının bir protesto olmadığını dile getiren Koçak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin başkentinde, hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde, şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanına hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkçı’ya ve onun ailesine karşı da yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Bu hain saldırı, ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır."

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise PTT Şubesi önünde toplanan CHP Afyonkarahisar İl teşkilatı üyeleri saldırıyı protesto etti.

CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Nevzat Ercan, burada yaptığı açıklamada, saldırının planlı olduğunu ileri sürdü.

Ercan, yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.