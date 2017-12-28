Kılıçdaroğlu ve bazı parti yöneticileri hakkında suç duyurusu

KAYSERİ (AA) - Eski Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı Salih İlhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.



İlhan, Kayseri Adalet Sarayı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile 12 Eylül 2010 referandumu döneminde gerçekleştirdikleri sivil inisiyatif çalışması üzerinden kendileri hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yapıldığı anlaşılan iftiralara dayalı FETÖ kampanyası ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.



Aldıkları karar çerçevesinde, referandum kampanyası süresince illerde düzenledikleri "Demokrasi Buluşmaları"yla vatandaşları ve sivil toplum örgütlerini "Evet" tercihi yönünde bilgilendirdiklerini belirten İlhan, 12 Eylül 2010 referandumu döneminde "Demokrasi Buluşmaları" kapsamında salon toplantıları ve paneller organize edildiğini anımsattı.

İddia edildiği gibi anons araçları ve afiş ile bayraklar kullanılmadığını kaydeden İlhan, şunları dile getirdi:

"O dönemde böyle bir kampanya başlattık ve genel başkanımızı kendimiz davet ettik. Tüm masrafları da teşkilattaki arkadaşlarımla karşıladık. Asla ve asla FETÖ'nün bu olayla ilgisi de bağlantısı da yok. Bugün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve bazı parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Biz Bakanımızı böyle basit şeyler için Allah'ın izniyle kimseye yedirmeyiz. Sonuna kadar Bakanımızın yanındayız. Bu davanın peşindeyiz."

İlhan ve beraberindekiler, açıklamanın ardından adliyeye geçerek suç duyurusunda bulundu.