İSTANBUL (AA) - Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda Kiğılı, 2’inci kez üst üste Türkiye’nin en itibarlı erkek giyim markası oldu.



Kiğılı açıklamasına göre, Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi araştırması tamamlandı. Türkiye'nin ve 30 farklı sektörün birincileri ile en itibarlı iş insanlarının ödüllendirildiği tören Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşti.



Erkek hazır giyim sektörünün önemli markalarından Kiğılı, Türkiye çapında 12 bin kişinin oylamasıyla yapılan Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda, erkek giyim kategorisinde 2’inci kez Türkiye’nin en itibarlı markası seçildi.

Törende ödül, Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem’e takdim edildi.



- "Hedefimiz kaliteyi ulaşılabilir fiyatla sunmak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Suerdem, söz konusu ödülü 2 yıldır üst üste almalarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:



“Bizi bu ödüle layık gören ve müşterilerimize ve halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Kiğılı, 80 yıldır erkek giyiminde öncü marka konumunda. Erkek moda perakendeciliğinde uluslararası pazarlarda, dünya çapında tercih edilen lider marka olmak ve yurt dışında ‘Made in Turkey’ ile ‘Brand of Turkey’ algısını oluşturmak için çıktığımız bu yolda, Türkiye'nin hazır giyim sektörünün en itibarlı erkek giyim markası seçilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra da marka algısı anlamında kendi standartlarımızı hep bir basamak yukarı taşımayı sürdüreceğiz. Dünya modasını yakından takip eden bir marka olarak en büyük hedefimiz, kaliteyi ulaşılabilir fiyatlarla sunmak ve her ortamda rahatça giyilebilecek, şık ve konforlu parçalar yaratarak Türk ve dünya erkeklerinin ilk tercihi olmaya devam edebilmek.”